Siri, spionul de pe iPhone?

Compania IBM a interzis angajatilor sai sa-si foloseasca la serviciu celebrul asistent digital de pe iPhone, Siri. Exista unele banuieli in legatura cu o posibila folosire abuziva a informatiilor stocate de Apple.

Reprezentantii IBM se tem ca acest serviciu oferit de Apple ar fi, de fapt, folosit pentru spionaj, dupa cum arata inquisitr.com. Ei au constatat ca Siri se conecteaza la un centru de informatii prezent in North Carolina, SUA, acolo unde efectueaza operatiunile de cautare.

Cautarile, precum si mesajele de e-mail, dispar fara nicio explicatie. "Compania noastra se teme ca aceste informatii audio pot fi stocate undeva", a declarat Jeanette Horan, reprezentanta a companiei IBM.

In conditiile de utilizare a acestei aplicatii se mentioneaza, insa, faptul ca ceea ce spun utilizatorii poate fi stocat de cei de la Apple, cu scopul de a converti formatul audio in text.

Siri aduna si alte informatii precum numele unor persoane din agenda telefonica, insa si altele, totul pentu a putea face operatiunile mai usor, se mentioneaza in conditiile puse de cei de la Apple. IBM nu este singura companie ingrijorata din cauza acestei aplicatii.

O asociatie americana din domeniul drepturilor omului (American Civil Liberties Union) a facut, cu cateva luni in urma, o sesizare in care arata ca Siri poate folosi informatiile in mod abuziv. Edward Wrenbeck, cel care a creat aplicatia, spune ca ea nu este una absolut noua si ca doar face viata utilizatorilor de iPhone mai usoara.

