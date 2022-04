Cum vrea Apple sa evite descarcarea bateriei la iWatch

Apple incearca sa gaseasca solutii la descarcarea rapida a bateriei ceasurilor inteligente iWatch, la care lucreaza in prezent.

Anul trecut, publicatia The Verge a aflat ca gigantul IT intampina dificultati in legatura cu alimentarea acestor dispozitive.

In consecinta, Apple lucreaza deja la rezolvarea problemei, iar una dintre solutii ar fi energia solara.

Potrivit unor surse citate de Time, dispozitivul ar putea fi dotat cu o pelicula care ar folosi razele soarelui pentru a alimenta bateria.

Mai mult, jurnalistii americani arata ca iWatch va avea un ecran curbat si ca recentele brevete de inventie au legatura cu bateriile flexibile si generarea de energie prin miscare.

C.P.