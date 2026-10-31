Apple a lansat cel mai așteptat laptop al companiei: touchscreen și ecran OLED. La ce preț este oferit VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 08:53
1271 citiri
Apple a lansat cel mai așteptat laptop al companiei: touchscreen și ecran OLED. La ce preț este oferit VIDEO
FOTO Captură YouTube Apple

Apple a prezentat primul MacBook Pro cu ecran tactil. Este o schimbare importantă pentru o gamă care până acum s-a bazat exclusiv pe trackpad și tastatură pentru control. Noul model va fi disponibil în variante de 14 și 16 inci și ajunge în magazine pe 6 noiembrie.

Ecranul tactil nu funcționează însă exact ca cel al unui iPad. Apple spune că atingerea este interpretată ca un click, astfel încât degetul poate fi deplasat pe ecran într-un mod asemănător utilizării trackpad-ului.

O altă schimbare ușor de observat este apariția Dynamic Island pe MacBook Pro. Elementul cunoscut de pe iPhone a fost adaptat pentru laptop și păstrează un design și funcții similare.

În același timp, Apple a modificat și construcția. Ambele variante sunt mai mici și mai ușoare decât înainte. Modelul de 14 inci cântărește 1,36 kilograme, iar cel de 16 inci ajunge la 1,81 kilograme.

Touchscreen-ul nu este singura schimbare majoră

Noul MacBook Pro folosește ecranul PROLED XDR și va putea fi configurat cu procesoarele M5 Pro și M5 Max. Apple promite o autonomie de până la 24 de ore.

Compania pune accent și pe sistemul audio, despre care susține că este cel mai bun instalat până acum pe un laptop Apple. Bass-ul ar fi cu 50% mai profund, iar laptopul oferă suport pentru Spatial Audio și Dolby Atmos.

La capitolul conectivitate rămân disponibile porturile Thunderbolt 5, HDMI, slotul pentru carduri SDXC, MagSafe și ieșirea audio. Autentificarea se face în continuare prin Touch ID.

Apple readuce și un element dispărut de mai multe generații: logo-ul de pe capac este din nou iluminat.

Noile MacBook Pro vor porni de la 2.900 de dolari pentru versiunea de 14 inci și de la 3.400 de dolari pentru cea de 16 inci.

Compania acuzată online că ar fi produs balamalele iPhone Duo neagă implicarea și amenință cu procese
Compania acuzată online că ar fi produs balamalele iPhone Duo neagă implicarea și amenință cu procese
Problemele raportate la iPhone Duo au pornit și o vânătoare de vinovați în rândul furnizorilor Apple. În ultimele zile, numele companiei sud-coreene Fine M-Tech a fost asociat online cu...
Apple este acuzată că a grăbit lansarea iPhone Duo. Un angajat Foxconn vorbește despre controale de calitate relaxate
Apple este acuzată că a grăbit lansarea iPhone Duo. Un angajat Foxconn vorbește despre controale de calitate relaxate
Problemele raportate în primele zile după lansarea iPhone Duo primesc acum o posibilă explicație, însă una care nu este confirmată oficial. Un angajat Foxconn, rămas anonim, susține că...
#apple, #MacBook , #Apple
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Ionut Chirila pe fratele sau, Tudor Chirila: "E prea de tot!"
Adevarul.ro
Povestea reala si traumatizanta care a inspirat "Tacerea Mieilor", unul dintre cele mai bune filme din lume
DigiSport.ro
Sonia Amoruso a cucerit Bucurestiul. De la vanzatoare de pantofi, la sotia unei legende

Fără Filtru Ep. 100 - Un mire din Sibiu ar fi ascuns camere în prize ca să-și filmeze invitații

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ruris lansează tractorul 4x4 care va fi fabricat la Craiova. Producția de serie ar urma să înceapă în prima parte a anului 2027
  2. Gigant tehnologic american, cea mai mare cădere din istorie: A pierdut 482 de miliarde de dolari într-o zi
  3. Eșec total al unui experiment de securitate realizat într-un oraș virtual. Modelele de inteligență artificială s-au măcelărit între ele și au dat foc clădirilor VIDEO
  4. O explozie într-o fabrică de cipuri provoacă pierderi de 600 de milioane de dolari. Gigantul Intel anunță probleme și pentru piața calculatoarelor
  5. Miliardarul Rinat Ahmetov închide o fabrică din România din cauza atacurilor Rusiei și concediază aproape 200 de oameni
  6. Top 5 aplicații de navigație în România. Ce rivali au Waze și Google Maps și ce alternative merită încercate
  7. Compania acuzată online că ar fi produs balamalele iPhone Duo neagă implicarea și amenință cu procese
  8. Cercetători din SUA au creat, cu ajutorul AI, un virus care poate contracara bacterii rezistente la antibiotice
  9. "Nu putem avea o economie mai puternică doar colectând mai mult de la cei care muncesc", avertizează Cristina Chiriac, președinta CONAF
  10. De ce un consultant financiar poate face diferența în alegerea unei soluții potrivite