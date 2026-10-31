Apple a lansat cel mai așteptat laptop al companiei: touchscreen și ecran OLED. La ce preț este oferit VIDEO

Apple a prezentat primul MacBook Pro cu ecran tactil. Este o schimbare importantă pentru o gamă care până acum s-a bazat exclusiv pe trackpad și tastatură pentru control. Noul model va fi disponibil în variante de 14 și 16 inci și ajunge în magazine pe 6 noiembrie.

Ecranul tactil nu funcționează însă exact ca cel al unui iPad. Apple spune că atingerea este interpretată ca un click, astfel încât degetul poate fi deplasat pe ecran într-un mod asemănător utilizării trackpad-ului.

O altă schimbare ușor de observat este apariția Dynamic Island pe MacBook Pro. Elementul cunoscut de pe iPhone a fost adaptat pentru laptop și păstrează un design și funcții similare.

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În același timp, Apple a modificat și construcția. Ambele variante sunt mai mici și mai ușoare decât înainte. Modelul de 14 inci cântărește 1,36 kilograme, iar cel de 16 inci ajunge la 1,81 kilograme.

Touchscreen-ul nu este singura schimbare majoră

Noul MacBook Pro folosește ecranul PROLED XDR și va putea fi configurat cu procesoarele M5 Pro și M5 Max. Apple promite o autonomie de până la 24 de ore.

Compania pune accent și pe sistemul audio, despre care susține că este cel mai bun instalat până acum pe un laptop Apple. Bass-ul ar fi cu 50% mai profund, iar laptopul oferă suport pentru Spatial Audio și Dolby Atmos.

La capitolul conectivitate rămân disponibile porturile Thunderbolt 5, HDMI, slotul pentru carduri SDXC, MagSafe și ieșirea audio. Autentificarea se face în continuare prin Touch ID.

Apple readuce și un element dispărut de mai multe generații: logo-ul de pe capac este din nou iluminat.

Noile MacBook Pro vor porni de la 2.900 de dolari pentru versiunea de 14 inci și de la 3.400 de dolari pentru cea de 16 inci.

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