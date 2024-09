Apple Maps și-a trimis mașinile în România. Pregătește gigantul tech lansarea hărților 3D detaliate și Apple Look Around?

Recent, au fost observate vehiculele Apple Maps pe drumurile din România, semn că Apple se pregătește să aducă funcțiile sale avansate de cartografiere și la noi în țară. Deși mașina Apple Maps părea în tranzit, având camerele acoperite, speculațiile sugerează că vom avea în curând acces la hărți 3D detaliate, începând cu orașele mari.

Odată cu aceste hărți, se așteaptă și introducerea Apple Look Around, rivalul direct al Google Street View. Lansat în 2019 odată cu iOS 13, Look Around oferă o experiență de vizualizare la nivel de stradă, imersivă și detaliată, permițând utilizatorilor să exploreze orașe și cartiere într-un mod interactiv și fluid.

Ce oferă Apple Look Around?

Apple Look Around aduce imagini panoramice 3D de înaltă rezoluție, care permit o explorare vizuală clară și detaliată a locurilor. Comparativ cu Google Street View, Look Around se evidențiază prin tranzițiile fluide între locații, oferind utilizatorilor o experiență mai naturală, aproape ca și cum ar „aluneca” pe străzi. Această fluiditate este realizată prin animații fără întreruperi, un aspect pe care Apple l-a optimizat special pentru a face explorarea mai plăcută.

Ads

Accent pe confidențialitate și tehnologie avansată

În plus, Apple se diferențiază prin modul în care gestionează confidențialitatea. Atât fețele, cât și numerele de înmatriculare sunt anonimizate automat în imagini, utilizând tehnici avansate de învățare automată. Apple pune un accent deosebit pe protejarea informațiilor personale, estompând eficient detaliile sensibile, o abordare similară cu cea a Google, dar cu o atenție mai mare asupra confidențialității.

Tehnologie LiDAR și actualizări periodice

Vehiculele Apple, echipate cu camere avansate și tehnologie LiDAR, colectează în mod regulat imagini și date actualizate pentru a reflecta condițiile reale din teren. Acest lucru este esențial mai ales pentru orașele și regiunile care trec prin schimbări rapide.

Apple Maps și Look Around vor include și funcții de personalizare, cum ar fi salvarea locurilor favorite, partajarea locațiilor prin Mesaje sau Mail, facilitând împărtășirea locurilor de interes cu prietenii și familia.

Ads