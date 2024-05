Nothing pregătește lansarea modelului Phone (3), care s-ar inspira din design-ul pregătit de Apple pentru iPhone 16. Ce funcții sunt așteptate

CEO-ul Nothing, Carl Pei, a început deja să facă „teasing” pentru Nothing Phone 3, prezentând câteva actualizări de interfață pentru Nothing OS pe rețeaua de socializare X.

Aceste actualizări vor schimba modul în care sunt organizate butoanele de control rapid și notificările, oferind, totodată, primele indicii despre Nothing Phone (3).

Noutăți și specificații anticipate pentru Phone (3)

Se pare că următorul telefon al companiei va veni la scurt timp după lansarea modelului Nothing Phone (2a), însă nu va face parte din gama de buget. Este de așteptat ca noul telefon să fie echipat cu un chipset performant, cel mai probabil din gama Snapdragon 8 de la Qualcomm. Anul trecut, compania a folosit Snapdragon 8+ Gen 1, un procesor de generație anterioară, pentru a menține costurile reduse. Anul acesta, însă, cu opțiunea mai accesibilă Snapdragon 8s Gen 3, telefonul ar putea fi la zi din punct de vedere al performanței.

Cel mai interesant detaliu pare să fie prezența unui nou buton fizic, amplasat pe laterala din dreapta, sub butonul Power. Acest buton ar putea fi programabil, similar cu cel de pe seria iPhone 15, sau ar putea fi dedicat pentru anumite funcții. Având în vedere că Nothing a început să integreze funcții AI cu ChatGPT în telefoanele și accesoriile sale, este posibil ca acest buton să fie dedicat asistentului AI. Astfel, utilizatorii ar putea comunica cu AI-ul apăsând acest buton, similar cu funcționalitatea de pe Rabbit R1.

Posibilă inspirație de la Apple

Există și posibilitatea ca Nothing să adopte strategia Apple, introducând un „buton de captură”. Modelele iPhone 16, care urmează să fie lansate, ar putea include un buton dedicat pentru realizarea fotografiilor și filmărilor.

Având în vedere că Nothing a preluat anterior inspirație de la designul iPhone, precum rama și ecranele plate, nu ar fi surprinzător să vedem o implementare similară a unui buton de „captură” pe Phone (3).