Serviciile digitale ale companiei Apple, printre care Apple Pay, App Store, iCloud și Apple Support, au suferit o întrerupere majoră marți, 17 noiembrie, provocând blocaje pentru mii de utilizatori din mai multe țări. Potrivit datelor centralizate de platforma de monitorizare Downdetector, valul de sesizări a crescut brusc imediat după prânz, ora coastei de est a Statelor Unite, utilizatorii reclamând că au fost deconectați din conturile Apple, nu își pot activa dispozitivele noi și primesc mesaje de eroare la accesarea serviciilor cloud.

Problemele tehnice au afectat direct operațiunile financiare și de administrare a dispozitivelor, numeroși clienți raportând imposibilitatea verificării identității în sistem, scrie New York Post.

„Verificarea identității a eșuat. Încercați din nou”, a scris pe Downdetector un utilizator, citând mesajul de eroare afișat pe ecran. „Această situație durează de aproximativ 30 de minute”, a mai spus el.

Un alt utilizator a reclamat blocarea completă a funcțiilor de activare și autentificare profesională.

„Nu pot activa dispozitivele și nu mă pot conecta la Apple Business”, a declarat acesta.

Avaria s-a extins dincolo de granițele Statelor Unite

Semnalările privind indisponibilitatea platformelor nu s-au limitat la piața americană, fiind înregistrate reclamații similare din partea utilizatorilor din Brazilia, Grecia și Letonia.

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„Nu funcționează nici aici, în Letonia. Apple Pay nu merge de asemenea, cere autentificare, dar sistemul de logare este nefuncțional”, a scris un utilizator pe platforma de monitorizare.

Val de incidente tehnologice majore în ultimele zile

Defecțiunea raportată la nivelul infrastructurii Apple survine într-o perioadă marcată de o serie de avarii tehnologice de amploare în Statele Unite. Luni, 16 noiembrie 2026, banca JPMorgan Chase s-a confruntat cu o pană de sistem care a perturbat tranzacțiile bancare, iar compania aeriană United Airlines a înregistrat o defecțiune tehnică internă ce a provocat întârzieri ale zborurilor.

Săptămâna trecută, o avarie a serviciilor Microsoft 365 a blocat comunicațiile prin e-mail pentru companii, spitale și instanțe federale, în timp ce o defecțiune separată a rețelei de telecomunicații a Administrației Federale a Aviației (FAA) a impus oprirea temporară a decolărilor la nivel național. Până în acest moment, nu a fost stabilită nicio legătură între aceste incidente anterioare și problemele tehnice ale Apple, iar compania nu a comunicat cauza defecțiunii sau un termen pentru remedierea completă a serviciilor.

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