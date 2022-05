Povestea dramatică despre ceea ce s-a întâmplat în interiorul Apple după ce Steve Jobs a murit

Când fondatorul și impresarul Apple Steve Jobs a murit în 2011, au existat două narațiuni concurente care au dominat înțelepciunea convențională despre perspectivele companiei.

Unii erau siguri că, fără liderul care a condus revoluția uluitoare a Apple de la întoarcerea sa dramatică în companie în 1997, cei mai buni ani ai Apple au rămas în spate. Alții, însă, erau convinși că „cultura inovației, gândirea diferită, asumarea riscurilor și execuția” vor merge mai departe, continuând să introducă produse revoluționare în lume. Până la urmă, niciuna dintre narațiuni nu a fost corectă, notează Business Insider.

La 15 ani de la introducerea iPhone-ului, produsul continuă să reprezinte majoritatea veniturilor companiei și, în ciuda miliardelor cheltuite pentru a transforma industria auto și asistența medicală, nu a apărut niciun produs nou cu adevărat inovator. Și totuși, de-a lungul anilor care au trecut, compania nu numai că a depășit cu mult piața generală, ci și pe colegii săi FAANG și Microsoft.

Povestea acestui rezultat neașteptat este spusă cu precizie și sensibilitate de reporterul Wall Street Journal, Tripp Mickle, în lucrarea After Steve: How Apple Became a Trillion – Dollar Company and Lost Its Soul, scrie Business Insider.

Cartea urmează căile paralele ale celor doi protagoniști-cheie care au modelat perioada post-Steve la Apple: Tim Cook, succesorul tehnocrat ales de Jobs, și Jony Ive, sufletul pereche creativ al lui Jobs.

Jobs a fost mult timp bântuit de fragilitatea marilor francize tehnologice care au venit înaintea Apple

Soarta Hewlett Packard, unde Jobs avea un loc de muncă de vară, a fost deosebit de grea în zilele sale de scădere: „Ei credeau că au lăsat-o pe mâini bune, dar acum este dezmembrată și distrusă”, s-a plâns Jobs. Având în vedere propria sa obsesie pentru produse, se poate pune întrebarea ce credea Jobs cu adevărat că se va alege de Apple dacă ar fi lăsat compania în mâinile cuiva care, i-a spus el biografului său Walter Isaacson, „nu era o persoană de produs, în sine”.

Tripp Mickle îi acordă lui Cook un credit enorm pentru orientarea Apple către servicii, făcându-i pe investitori să prețuiască compania „mai mult decât o afacere hardware moștenită care a crescut și a scăzut în funcție de popularitatea fiecărei lansări de iPhone”.

After Steve descrie epoca Cook drept „triumful metodei asupra magiei”. Dar, în timp ce dependența Apple de servicii poate prelungi viața și potențialul de monetizare al produselor sale moștenite, unele dintre liniile de servicii în creștere au propriile riscuri inerente. Produsele cu abonament muzical și video, de exemplu, este puțin probabil să fie profitabile și să concureze cu adversari mai mari. Iar cel mai profitabil serviciu al companiei – plata anuală estimată la 15 miliarde de dolari pe care Google o oferă ca fiind funcția de căutare implicită a companiei – ar putea dispărea pur și simplu dacă guvernul federal va câștiga procesul antitrust în curs împotriva Google.

Până la urmă, umbra a ceea ce economistul Bruce Greenwald numește „blestemul prăjitorului de pâine” planează asupra fiecărei companii de electronice de larg consum. Fiecare produs nou, indiferent cât de inovator sau cât de multe servicii îi susțin apărarea competitivă, în cele din urmă va deveni doar un alt "prăjitor de pâine".

Apple poate să nu-i ceară lui Jony Ive, care a părăsit compania în 2019, să satisfacă nevoia de inovare creativă continuă, dar moștenirea supremă a lui Tim Cook va depinde în parte de dacă poate găsi o modalitate de a reconcilia metoda și magia în ceea ce a devenit cumva cea mai valoroasă companie din lume.

