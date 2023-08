Idei de afaceri: Secretele inovarii de la Steve Jobs

Steve Jobs este unul dintre acei oameni de afaceri care este ori iubit, ori urat. Nimeni nu pune insa la indoiala abilitatea sa de a inova in sfera tehnologiei.

Cartea "Secretele inovarii ale lui Steve Jobs" scrisa de autoarea Carmine Gallo ne dezvaluie principiile dupa care se ghideaza Jobs in drumul sau catre succes, principii care sunt putin diferite fata de cele ale antreprenorilor obisnuiti.

Autoarea a reusit sa restranga totul la 8 principii sau "secrete" pe care orice antreprenor le poate urma si folosi indiferent de activitatea pe care o desfasoara.

1. Fa ceea ce iti place. Steve Jobs si-a urmat pasiunea toata viata sa si asta a facut diferenta. Inovarea nu are loc in lipsa pasiunii si, fara ea, ai putine sanse sa vii cu idei marete.

2. Fa o schimbare in Univers. Jobs a atras mereu langa el oameni cu moduri de gandire diferite care l-au ajutat sa isi puna in practica ideile si sa schimbe, in acest fel, modul de viata al oamenilor.

3. Forteaza-ti creierul. Gandeste diferit despre ceea ce gandesti. Inovarea nu exista fara creativitate, iar creativitatea presupune, in viziunea lui Steve Jobs, actul de a face conexiuni.

