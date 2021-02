47 de membri ai miscarii pentru democratie, urmariti penal de autoritatile din Hong Kong

In urma cu o luna, o razie a politiei a dus la 55 de arestari, inclusiv ale unor activisti marcanti. Dintre acestia, majoritatea au fost inculpati pentru "conspiratie in vederea comiterii unor acte de subversiune". Pe lista se afla fosti deputati, cadre universitare, avocati, lucratori sociali si mai multi militanti tineri.Anul trecut, guvernul de la Beijing a impus in Hong Kong legea securitatii, ca reactie la dezordinile provocate de cele cateva luni de proteste din 2019. A fost cea mai mare criza politica dupa revenirea sub guvernare chineza a fostei colonii britanice, in 1997. China si-a inasprit in 2020 controlul asupra Hong Kongului, care beneficiaza oficial de o larga autonomie. Legea securitatii adoptata in iunie fara dezbateri in Consiliul Legislativ din Hong Kong prevede patru tipuri de infractiuni: subversiune, secesiune, terorism si complicitate cu forte straine. Pedepsele pot merge pana la inchisoare pe viata.La inceputul anului aproximativ 50 de activisti pro-democratie si fosti parlamentari au fost arestati la Hong Kong pentru presupuse incalcari ale noii legi privind securitatea nationala.Saptamana trecuta, Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a criticat restrictiile asupra libertatilor in Rusia si China , salutand in schimb modificarea politicii SUA privind migratia sub impulsul noii administratii a lui Joe Biden