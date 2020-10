Apple a lansat Apple Music TV, un livestream de videoclipuri muzicale gratuit

Apple Music TV este disponibil rezidentilor in SUA doar pe aplicatiile Apple Music si Apple TV.Lansarea de luni a fost facuta cu o numaratoare inversa a celor mai accesate 100 de piese in SUA pe Apple Music.Joi va fi marcata lansarea albumului "Letter to You" al lui Bruce Springsteen. Intreaga zi vor fi difuzate videoclipuri, un interviu cu Zane Lowe, prezentator al Apple Music, si un eveniment dedicat fanilor.Vineri este programata lansarea in exclusivitate a doua videoclipuri: "777" - Joji si "Gorgeous" - Saint Jhn. Serviciul de streaming are programate lansari pentru fiecare zi de vineri.In anuntul de luni nu a fost facuta vreo precizare insa legat de documentarele muzicale, format in care compania investeste deja.