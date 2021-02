Apple depaseste Samsung, devenind pentru prima data din 2016 cel mai mare producator de smartphone-uri

In ultimele trei luni din 2020, Apple a vandut aproape 80 de milioane de telefoane , dupa lansarea modelului iPhone 12, depasind Samsung si devenind cel mai mare producator global de smartphone -uri, pentru prima data din 2016. Huawei se confrunta cu un declin accentuat, vanzarile de smartphone-uri au scazut cu 41% in trimestrul patru din 2020, in urma sanctiunilor impuse de autoritatile SUA. In topul principalilor producatori de telefoane mobile inteligente, Huawei este acum pe locul cinci, in urma rivalilor chinezi Xiaomi si Oppo.Pentru prima data din 2013, Huawei nu se mai afla printre primii patru producatori globali de smartphone-uri, conform datelor Gartner.Pe ansamblul anului trecut, Huawei s-a situat pe locul trei in topul principalilor producatori de telefoane mobile inteligente, in urma Apple si Samsung.Annette Zimmerman, analist in cadrul Gartner, a explicat ca avansul de 15% al vanzarilor Apple in trimestrul patru din 2020 vine dupa ce milioane de clienti au asteptat noul iPhone 5G. Tendinta va continua probabil si in primele trei luni din 2021, cand se celebreaza Anul Nou chinezesc, si pe tot parcursul anului, pe fondul redresarii pietei, a apreciat Zimmerman.Vanzarile globale de smartphone-uri au scazut cu doar 5% in trimestrul patru din 2020, la 385 de milioane de unitati, in timp ce pe ansamblul anului trecut vanzarile au scazut cu 12%, la 1,35 miliarde de unitati, din cauza efectelor pandemiei.Samsung a inregistrat un declin cu 12% al vanzarilor in trimestrul patru din 2020 si de 15% pe ansamblul anului trecut, dupa ce brandurile chineze Oppo, Xiaomi si Vivo si-au extins cota de piata, iar Apple a dominat segmentul premium