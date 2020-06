Apple vizata de o anchata a Comisiei Europene pentru App Store si Apple Pay

Ziare.

Comisia Europeana a anuntat ca investigatia sa va analiza conditiile Apple care obliga dezvoltatorii de aplicatii sa vanda clientilor utilizand sistemul sau de achizitie integrat in aplicatie si reguli care le impiedica sa informeze utilizatorii despre produsele mai ieftine din alta parte.Ancheta va cuprinde, de asemenea, toate aplicatiile care concureaza cu Apple in Europa, care ar putea fi aplicatii pentru jocuri si icloud, in urma informatiilor informale primite de autoritatile de reglementare.Investigatia fost deschisa in urma unei reclamatii de anul trecut din partea serviciului de streaming de muzica Spotify, potrivit careia Apple restrictioneaza in mod nedrept accesul companiilor rivale la serviciul de streaming Apple Music. Un alt motiv este taxa de 30% perceputa dezvoltatorilor de aplicatii.Spotify a salutat miscarea UE. In martie anul trecut, o companie concurenta mai mica a depus o plangere similara legata de cartile electronice si cartile audio."Se pare ca Apple a obtinut un rol de "paznic al portilor "atunci cand vine vorba de distribuirea de aplicatii si continut catre utilizatorii dispozitivelor populare Apple", a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, intr-o declaratie.Al doilea caz se concentreaza asupra termenilor si conditiilor Apple privind modul in care serviciul sau de plata mobila Apple Pay ar trebui utilizat in aplicatiile si site-urile web ale comerciantilor si, de asemenea, refuzul companiei de a permite accesului rivalilor la sistemul de plati.Autoritatile de reglementare sunt, de asemenea, ingrijorate de faptul ca Apple Pay, lansata de companie in 2014 pentru diversificarea operatiunilor fata de vanzarile de dispozitive precum iPhones si iPads, este singurul serviciu de plata mobil autorizat sa utilizeze functionalitatea "tap and go" de pe iPhone Apple a criticat investigatia deschisa de UE."Este dezamagitor faptul ca Comisia Europeana avanseaza reclamatii lipsite de fundament facute de o mana de companii care doresc pur si simplu gratuitate si nu vor sa respecteaceleasi reguli ca toti ceilalti. Nu credem ca este corect - dorim sa mentinem conditii de concurenta echitabile in care sa aiba succes orice persoana cu determinare si o idee buna", a afirmat producatorul iPhone intr-un comunicat.