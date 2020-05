Apple vrea sa integreze functii de monitorizare a sanatatii si a activitatilor sportive in castile AirPods

Ziare.

AirPods, castile Apple wireless care se monteaza in ureche, urmeaza sa fie dotate cu senzori de lumina ambientala pe baza carora sa se realizeze monitorizarea mai multor activitati sportive si parametrii de sanatate.Apple a contractat in acest sens ASE Technology, un producator Taiwanez de semiconductori, care trebuie sa produca si sa implementeze senzori de lumina in castile AirPods.Nu se stie exact ce functii vor juca acestia, insa se poate specula ca AirPods vor putea sa monitorizeze nivelul de oxigen din sange, ritmul cardiac, miscarea capului si sa numere pasii. Cel mai probabil, informatiile vor fi gestionate prin intermediul aplicatiei Health de iPhone.Nu este prima oara cand un dispozitiv mobil foloseste senzori de lumina pentru a dobandi functii de monitorizare a sanatatii si miscarii. Device-uri precum Galaxy S9 au folosit acesti senzori intr-un mod similar.Implementarea acestora in micile casti proiectate de Apple presupune, insa, folosirea unor senzori de dimensiuni mult mai mici. Este posibil, de asemenea, ca AirPods sa-si schimbe putin forma si dimensiunea pentru a face loc senzorilor de lumina.Apple are deja experienta functiilor avansate de monitorizare a sanatatii pe care le-a implementat in Apple Watch, ceas care poate inclusiv sa realizeze electrocardiograme.