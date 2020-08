Averea cumulata a multimiliardarilor de pe Wall Street a crescut cu 40% in timpul pandemiei de coronavirus

Potrivit unei anchete realizate de Institute for Policy Studies (IPS), un think-tank progresist cu sediul la Washington , in data de 13 august, 12 cei mai bogati magnati de pe Wall Street au cumulat o avere totala de 1,01 bilioane de dolari.''Este vorba pur si simplu de prea multa putere economica si politica in mainile a 12 persoane si reprezinta un record ingrijorator in istoria concentrarii bogatiei si puterii in Statele Unite. Din punctul de vedere al unei societati democratice, reprezinta un grup de 12 oligarhi sau o duzina de despoti'', a apreciat grupul de reflectie, intr-o nota care insotea rezultatele anchetei.Mai exact, Bezos se situeaza pe primul loc cu o avere de 189,4 miliarde de dolari, pe locul doi clasandu-se Gates, cu 114 miliarde, pe trei este Zuckerberg, cu 95,5 miliarde de dolari. Clasamentul este completat de fondatorul Berkshire Hathaway, Warren Buffet, cu o avere de 80 de miliarde, fondatorul Tesla Elon Musk , cu 73 miliarde, fostul director executiv al Microsoft, Steve Ballmer, cu 71 miliarde, fondatorul Oracle , Larry Ellison, cu 67,4 miliarde, si de creatorii Google , Larry Page si Sergey Brin, cu 67,4 miliarde si respectiv 65,6 miliarde. La coada clasamentului se situeaza principalii actionari ai Walmart, Alice, Jim si Rob Walton, avand fiecare o avere de putin peste 62 de miliarde de dolari.Din 18 martie, data aproximativa a inceperii pandemiei de coronavirus in Statele Unite ale Americii, acesti multimiliardari au vazut cum averea lor combinata a crescut cu peste 283 de miliarde de dolari.Dintre cei 12, cel care si-a sporit cel mai mult averea a fost Elon Musk, a carui companie a avut o ascensiune fulminanta pe Wall Street in ultimul an, mai ales dupa prabusirea bursei in martie-aprilie. De la inceputul anului si pana in prezent, Tesla si-a sporit valoarea cu 351%. De atunci, potrivit calculelor IPS, averea lui Musk a crescut de la 24,6 miliarde de dolari, la 18 martie, la 73 miliarde de dolari la 13 august, ceea ce reprezinta o crestere de 197%. Musk este urmat de Bezos si de Zuckerberg. Singurul dintre cei 12 aflati pe lista care nu a reusit sa-si sporeasca averea este Warren Buffett , care are cu 2 miliarde de dolari mai putin, comparativ cu luna martie a anului trecut.In opinia IPS, filantropia pe care o practica multi dintre acesti multimiliardari ''nu reprezinta un raspuns'', deoarece s-a transformat ''intr-o alta extensie a puterii si a intereselor private''. Institutul da drept exemplu initiativa 'Giving Pledge', promovata de Buffet si Gates si care consta in a-si dona jumatate din avere inainte de moarte. Totusi, de la inceperea initiativei, acum 10 ani, bogatia combinata a participantilor, printre care se numara si Zuckerberg, Ellison si Musk, s-a dublat.