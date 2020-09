Comisia Europeana a facut recurs dupa ce a pierdut cazul facilitatilor fiscale de 13 miliarde de euro obtinute de Apple in Irlanda

In iulie, Tribunalul General al UE a anulat o decizie din 2016 a Comisiei Europene potrivit careia Apple trebuia sa ramburseze Irlandei facilitati fiscale in valoare de aproximativ 13 miliarde de euro.Comisia Europeana incearca sa tina sub control abilitatea multinationalelor de a incheia acorduri fiscale speciale cu unele state membre ale blocului comunitar.Potrivit unei anchete a Executivului comunitar, in perioada 2003 - 2014, Apple a repatriat in Irlanda totalitatea veniturilor generate in Europa (precum si cele din Africa , Orientul Mijlociu si India ) deoarece grupul american a beneficiat de un tratament fiscal favorabil gratie unui acord special convenit cu autoritatile de la Dublin. Acest acord cu autoritatile irlandeze ar fi permis Apple sa evite plata majoritatii impozitelor pe care ar fi trebuit sa le achite in acea perioada, adica aproximativ 13 miliarde de euro, potrivit calculelor Comisiei. In opinia Bruxelles-ului, acest avantaj constituie un "ajutor de stat ilegal", deoarece a fost facut pe seama altor companii care au beneficiat de conditii mai putin favorabile.Comisia Europeana "considera respectuos ca atunci cand Tribunalul General a judecat cazul, s-au comis o serie de erori de drept. Din acest motiv, Executivul comunitar aduce aceasta problema inaintea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE)", a anuntat vicepresedintele CE, Margrethe Vestager.Recursul aduce in discutie probleme legale importante care sunt relevante pentru aplicarea reglementarilor privind ajutorul de stat ilegal la cazurile fiscale, a explicat Vestager. Guvernul de la Dublin a sustinut intotdeauna ca taxele platite de Apple au fost in linie cu prevederile fiscale normale din Irlanda si compania nu a beneficiat de ajutor de stat.Incepand din 2013, Comisia Europeana a analizat peste 1.000 de acorduri fiscale incheiate intre statele membre si companiile multinationale. In cele cinci investigatii finalizate pana acum, CE a ordonat unui numar de patru state membre sa recupereze mai multe miliarde de euro de la aproape 40 de companii, printre care Apple, Starbucks, Fiat si Amazon.