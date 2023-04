Gwyneth Paltrow se gandeste sa apeleze la chirurgia plastica

Gwyneth Paltrow a recunoscut ca nu este deloc multumita de silueta sa si ca operatiile estetice ar putea fi o solutie. Actrita a nascut un baietel Moise in luna aprilie a acestui an, si mai are o fetita, Apple, in varsta de doi anisori.

"Abdomenul mi se revarsa in valuri, sanii nu sunt in cea mai buna forma. Am incercat sa fac exercitii. Vreau sa fac ceva in legatura cu asta.", ar fi spus actrita, conform unui prieten citat de digitalspy.co.uk.

Totodata, ea a afirmat ca este putin probabil sa mai aiba alti copii: "Este asa de multa munca. Am alaptat la san, ceea ce mi-a cauzat o serie de probleme. Ma dor sanii foarte tare."

Actrita in varsta de 34 de ani va interpreta rolul Marlenei Dietrich intr-un film despre viata legendarului star de cinema, dupa un scenariu scris de Jess Money pornind de la cartea actritei Maria Riva, fiica producatorului Rudolf Sieber.