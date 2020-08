O firma chineza acuza Apple ca i-a incalcat brevetele de inventie si cere despagubiri de 1,4 miliarde de euro

Pe langa plata despagubirilor, Xiao-i cere Apple "sa nu mai produca, utilizeze, promita sa vanda, sa vanda si sa importe" produse care ii incalca brevetul, a anuntat compania chineza intr-o postare pe o retea de socializare.In reclamatia inregistrata la o instanta locala chineza, Xiao-i afirma ca tehnologia de recunoastere vocala Siri a Apple incalca un brevet pentru care compania din China a depus cerere in 2004 si l-a obtinut in 2009.Apple a anuntat intr-un comunicat ca Siri nu contine functii incluse in brevetul Xiao-i, care, potrivit producatorului de iPhone -uri, are legatura cu jocurile si mesageria instant.Compania americana a mai aratat ca evaluatori independenti certificati de Curtea Suprema Populara au conchis ca Apple nu incalca tehnologia Xiao-i Robot."Suntem dezamagiti ca Xiao-i Robot a intentat un nou proces. Asteptam cu nerabdare sa prezentam faptele in fata curtii si vom continua sa ne concentram pe furnizarea celor mai bune produse si servicii clientilor nostri din intreaga lume", arata comunicatul Apple.Procesul marcheaza continuarea unui litigiu care are loc de aproape un deceniu.Shanghai Zhizhen a dat prima oara in judecata Apple in 2012, in legatura cu tehnologia de recunoastere a vocii. In luna iulie, Curte Suprema Populata a Chinei a decis ca brevetul este valid.