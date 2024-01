Peste 15 miliarde de aplicatii descarcate din magazinul Apple

Clientii Apple au descarcat peste 15 miliarde de aplicatii din magazinul virtual al companiei, in ultimii trei ani.

Potrivit cifrelor publicate de gigantul american, utilizatorii de dispozitive Apple au descarcat aproximativ 5 miliarde de aplicatii doar in acest an, ritmul crescand semnificativ in comparatie cu anii precedenti, relateaza Reuters.

A fost nevoie de aproximativ 2 ani si jumatate pentru a se ajunge la 10 miliarde de aplicatii descarcate, insa, in cea mai mare parte din aceasta perioada, nu a exista tableta iPad, care a determinat o crestere semnificativa a cererii de aplicatii.

In prezent, App Store contine in jur de 425.000 de aplicatii pentru iPad, iPhone si iPod Touch, pentru care compania a platit dezvoltatorilor peste 2,5 miliarde de dolari.

