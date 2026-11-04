Premierul Niculescu, despre aprovizionarea cu gaze și energie electrică: "În această iarnă, nu aș avea emoții prea mari". Ce categorie de persoane poate beneficia de vouchere

Autor: Mihai Diac
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 23:25
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Premierul Niculescu, despre aprovizionarea cu gaze și energie electrică: "În această iarnă, nu aș avea emoții prea mari". Ce categorie de persoane poate beneficia de vouchere
Luca Niculescu, premierul României - FOTO Secretariatul General al Guvernului

Premierul Luca Niculescu a anunțat că rezervele de gaz ale României pentru iarna 2026 - 2027 sunt de aproape 90% din capacitatea de stocare.

”În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și cu gaz în această iarnă, nu aș avea emoții prea mari”, afirmă premierul. Niculescu a mai anunțat că guvernul va prelungi mecanismul de vouchere pentru energia electrică de care beneficiază persoanele vulnerabile.

”Dacă este vorba despre energie electrică, acolo există un mecanism de vouchere pe care îl vom prelungi pentru persoanele cele mai vulnerabile. Acum suntem pe cale să discutăm să vedem cât de mult ne putem duce cu aceste vouchere și avem discuții în fiecare zi, atât cu ministrul Energiei, cât și cu ministrul Finanțelor”, a afirmat Luca Niculescu, marți seară, la TVR.

Pentru gazele naturale, tarife rămân reglementate până la data de 31 martie 2027.

”Rezervele de gaz ale României sunt, în clipa de față, aproape de 90%. Sper că avem vești bune în curând în ceea ce privește centrala de la Mintia, centrala de la Cernavodă sper ca în următoarele zile iar să avem vești bune. În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și cu gaz în această iarnă, nu aș avea emoții prea mari”, a adăugat prim-ministrul.

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