Serialul Arabela revine în casele românilor. De când poate fi văzută celebra serie a anilor 1980

Arabela este un film serial pentru copii realizat de către Televiziunea din Cehoslovacia între anii 1979-1981. Serialul are un număr de 13 episoade și este interpretat în limba cehă.

El se află în grila de programe a postului Prima Comedy și va putea fi văzut zilnic, de luni până joi, de la ora 19.30, începând cu 3 aprilie.

Postul de televiziune readuce în atenţia publicului și formatul Banc Show, pe care Prima TV l-a mai difuzat în trecut. Emisiunea va debuta pe 3 aprilie, de la ora 22.00, cu Andrei Duban în rol de gazdă.

Conform paginademedia.ro, deşi emisiunea începe oficial de luni, 3 aprilie, Prima Comedy va difuza şi o ediţie specială sâmbătă, 1 aprilie, de ziua Păcălelilor

Cum arată grila din prime-time la Prima Comedy:

luni până joi, de la 19.30, postul de televiziune difuzează un serial ce a scris istorie, Arabela

De la 20.00, Gary şi soţia lui stârnesc hohote de râs în “Bună seara, iubito!” (Goodnight, sweetheart)

De la 21.00 regele comediei, Benny Hill, is in the house

De la 22.00, emisiunea Banc Show

După miezul nopţii, cea mai tare echipă de IT-işti intră în acţiune în serialul IT-eambuilding

Prima Comedy va avea şi refiduzări ale unor producţii difuzate în trecut de Prima TV, precum Mondenii, Trăsniţii în NATO sau Nimeni nu-i perfect

