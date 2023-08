A început întâlnirea din Arabia Saudită unde se caută formule de pace pentru Ucraina. Participă state ca Brazilia, India, China și Africa de Sud

Oficiali din peste 30 de ţări au început sâmbătă în oraşul saudit Jeddah discuţii asupra conflictului dintre Rusia şi Ucraina, la care aceasta din urmă şi aliaţii săi occidentali speră să obţină progrese către convenirea unor principii cheie de soluţionare a acestui conflict conform formulei de pace dorite de Kiev.

Reuniunea face parte din demersurile ucrainene şi occidentale de a ralia către această formulă de pace statele din aşa-numitul Sud Global, care, spre deosebire de statele occidentale, s-au abţinut până în prezent să susţină vreuna dintre părţi în războiul declanşat de Rusia în februarie 2022, consemnează Reuters.

Potrivit unor surse diplomatice, gazda reuniunii, Arabia Saudită, a ţinut în mod special ca la aceste discuţii să ia parte Brazilia, India, China şi Africa de Sud, state care împreună cu Rusia formează grupul BRICS, ce doreşte să devină o contrapondere a Occidentului într-o lume multipolară. Toate aceste patru state participă la întâlnirea de la Jeddah.

Un interes special a stârnit participarea Chinei, care nu a luat parte la o întâlnire precedentă de acest fel, desfăşurată la Copenhaga. Beijingul l-a trimis la Jeddah pe emisarul său special pentru Ucraina, Li Hui. Totuşi, unii comentatori atrag atenţia că această participare a Chinei la reuniunea din Arabia Saudită nu înseamnă nicidecum că Beijingul va fi în cele din urmă de acord cu rezultatul pe care urmăresc să-l obţină acolo Ucraina şi aliaţii acesteia.

Încă nu este clar dacă la finalul reuniunii de două zile va fi elaborată o declaraţie comună, iar reprezentantul Ucrainei, Andriy Yermak, şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, a anticipat înaintea începerii discuţiilor că acestea vor fi "dificile". Rusia nu a fost invitată la reuniunea de la Jeddah, astfel că aceste discuţii nu pot fi considerate negocieri de pace.

