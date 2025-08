A murit "Prințul adormit" din Arabia Saudită. Bărbatul a stat în comă timp de 20 de ani FOTO

Prințul saudit Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, cunoscut sub numele de „Prințul Adormit”, a murit după ce a petrecut două decenii în comă. Avea 36 de ani, scrie People. Era în comă de când avea 15 ani, din cauza unui accident de mașină

Sâmbătă, 19 iulie, tatăl prințului, prințul Khaled bin Talal Al Saud - un cunoscut membru al familiei regale saudite și nepotul miliardarului prinț Al Waleed bin Talal - a anunțat că fiul său a murit la o unitate medicală din Arabia Saudită.

„Cu inimile crezând în voia și porunca lui Allah și cu profundă durere și tristețe, îl jelim pe iubitul nostru fiu: Prințul Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, fie ca Allah să aibă milă de el, care a decedat astăzi”, a scris tatăl îndurerat în arabă pe X.

Alături de o fotografie alb-negru a fiului său întins într-un pat de spital cu ochii închiși, prințul Khaled a adăugat că slujba de înmormântare va avea loc duminică, 20 iulie.

Născut în aprilie 1990, prințul Al-Waleed — poreclit Dede de familia sa — a fost rănit într-un accident de mașină în 2005, în timp ce studia la un colegiu militar din Londra, conform Gulf News și Mirror. La acea vreme avea 15 ani.

Prințul a suferit mai multe leziuni cerebrale grave și hemoragii interne și, în cele din urmă, a intrat în comă. Ulterior, a fost transportat la Centrul Medical Regele Abdulaziz din orașul saudit Riyadh, unde a rămas în comă până la moartea sa.

În cele două decenii în care Al-Waleed a fost în comă, tatăl său a ales să-l țină conectat la aparatul de respirație artificială și a distribuit adesea pe rețelele de socializare imagini cu el și alți membri ai familiei rugându-se pentru recuperarea fiului său.

Mai multe dintre postările lui Khaled de-a lungul anilor au devenit virale, acumulând milioane de vizualizări în timp ce se ruga pentru fiul său și continua să sărbătorească ocazii speciale decorând camera de spital a prințului pentru sărbători, inclusiv Ramadan, Eid și Ziua Națională a Arabiei Saudite.

Al-Waleed nu și-a recăpătat niciodată cunoștința completă, dar tatăl său a distribuit adesea imagini cu reacții fizice minore, cum ar fi ridicarea mâinilor și a degetelor.

De-a lungul anilor, prințul a atras și mulți vizitatori în persoană, care i-au vizitat camera de spital și s-au rugat alături de tatăl și frații săi, potrivit publicației Mirror.

