Arabii dau lovitura și în tenis. Ce turneu vor găzdui cu premii record

Arabii vor gazdui Next Gen

Turneul Next Gen ATP Finals, la care iau parte cei mai talentaţi tineri jucători de tenis din circuitul profesionist, va avea loc în Arabia Saudită, în oraşul Jeddah, în perioada 2023-2027, a anunţat joi ATP, transmite Reuters.

Este prima oară când Next Gen ATP Finals, care încheie sezonul, se va desfăşura în Arabia Saudită. Turneul, care se disputa la Milano de la prima sa ediţie, în 2017, va fi dotat de acum cu premii totale de 2 milioane de dolari, un record pentru această competiţie. Anul trecut, premiile au fost de 1,4 milioane de dolari.

Atribuirea acestui turneu este ultima iniţiativă a Arabiei Saudite în sportul mondial, această ţară pompând mari sume în ultimii ani, în golf şi fotbal, printre altele.

ATP a lansat un proces de candidatură în luna martie pentru a evalua oraşe gazdă din mai multe regiuni, organizarea competiţiei fiind atribuită portului saudit Jeddah. Ediţia din acest an va avea loc între 28 noiembrie şi 2 decembrie.

"Circuitul ATP este cu adevărat mondial şi explorarea unor noi pieţe este esenţială pentru dezvoltarea sportului. Organizarea Next Gen ATP Finals la Jeddah este şansa noastră pentru a inspira noi fani, într-o regiune cu o numeroasă populaţie tânără, şi de a uni publicul în jurul tenisului", a declarat preşedintele ATP, Andrea Gaudenzi, într-un comunicat.

Gaudenzi a afirmat în acest an că au avut loc discuţii pozitive cu Fondul Public de Investiţii (PIF) din Arabia Saudită şi cu alţi potenţiali investitori în privinţa unor proiecte ca infrastructura, găzduirea unor evenimente şi

investiţii tehnologice.

Există voci care văd aceste investiţii ale PIF ca o modalitate de cosmetizare a problemelor privind nerespectarea drepturile omului în Arabia Saudită.

Numărul unu mondial Carlos Alcaraz, în vârstă de 20 de ani, a salutat vestea despre Next Gen ATP Finals, afirmând că nu are "nicio îndoială" că va participa la un moment dat la o competiţie în Arabia Saudită şi a adăugat că această ţară are capacitatea să organizeze numeroase turnee.

Deşi alte state din Golf, precum Qatarul şi Emiratele Arabe Unite, au găzduit competiţii din circuitul ATP, Arabia Saudită a găzduit până acum doar Diriyah Tennis Cup, un turneu demonstrativ. Jucători de top, ca Daniil Medvedev şi Stan Wawrinka, au participat la acest eveniment, care a avut anul trecut a doua ediţie.

Andy Murray, tenisman cu trei titluri de Mare Şlem, a exclus în trecut orice posibilitate de a juca în Arabia Saudită după ce a fost invitat la turneul demonstrativ, însă a adăugat că se va gândi de două ori dacă vor fi puse în joc puncte ATP.

