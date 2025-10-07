Directori de megaproiecte din Arabia Saudită, reținuți de organismul de supraveghere a corupției

Cel puțin doi directori executivi din cadrul Diriyah, proiectul imobiliar de 63 de miliarde de dolari aflat în plină dezvoltare la Riad, au fost reținuți de autoritatea anticorupție din Arabia Saudită, potrivit a trei surse apropiate situației, citate de Semafor.

Reținerile au avut loc în ultimele săptămâni, în cadrul unei anchete conduse de Autoritatea de Supraveghere și Anticorupție, cunoscută sub numele de Nazaha; au declarat sursele. Unul dintre executivi ar fi fost eliberat ulterior, însă nu este clar dacă au fost formulate acuzații oficiale. Ancheta este în desfășurare, scrie semafor.com.

Un proiect emblematic pentru transformarea regatului

Diriyah este considerat unul dintre cele mai importante megaproiecte din Arabia Saudită. Amplasat în apropierea capitalei Riad, complexul este susținut de Fondul Suveran de Investiții al regatului, evaluat la aproape o mie de miliarde de dolari, și face parte din planul mai amplu al Arabiei Saudite de diversificare a economiei, cunoscut drept Viziunea 2030.

Proiectul are ca obiectiv transformarea unui sit aflat pe lista UNESCO într-o zonă turistică și rezidențială modernă, cu hoteluri de lux, sedii pentru companii din domeniul tehnologic și media, un teren de golf proiectat de Greg Norman, precum și o operă estimată la 1,4 miliarde de dolari.

În forma sa actuală, dezvoltarea s-a extins de la 400.000 de metri pătrați la aproape 14 milioane de metri pătrați. Autoritățile estimează că proiectul va crea aproximativ 178.000 de locuri de muncă și va aduce circa 5 miliarde de dolari economiei saudite.

Campanie anticorupție de amploare

Reținerile de la Diriyah reprezintă unele dintre cele mai vizibile acțiuni recente din cadrul campaniei anticorupție lansate de Riad. În ianuarie 2024, Amr Al-Madani, fostul director general al Comisiei Regale pentru AlUla, un alt proiect turistic major, a fost arestat sub acuzația de abuz de autoritate și spălare de bani.

Eforturile de combatere a corupției au luat amploare începând cu 2017, când zeci de prinți, miniștri și oameni de afaceri au fost reținuți la hotelul Ritz-Carlton din Riad, într-o operațiune fără precedent. Guvernul a anunțat atunci recuperarea a peste 100 de miliarde de dolari în active.

De atunci, Nazaha a continuat să anunțe lunar zeci de cazuri de arestări în instituții-cheie, printre care ministerele Apărării, de Interne și al Educației.

Într-o perioadă marcată de scăderea prețurilor petrolului și de deficite bugetare repetate, guvernul saudit a intensificat eforturile de reducere a cheltuielilor nejustificate și a risipei. Doar în 2024, statul a atribuit contracte în valoare de aproximativ 150 de miliarde de dolari, parte din planul său de transformare economică.

Dezvoltarea Diriyah rămâne o prioritate strategică, chiar și în condițiile în care alte proiecte de tip gigaproiect, precum NEOM, au fost încetinite sau redimensionate.

