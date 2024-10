Cum prosperă familia lui Osama bin Laden după moartea „șeicului terorii“

Omar bin Laden este fiul unuia dintre cei mai cunoscuți monștri ai epocii moderne, dar până de curând trăia liniștit în regiunea Orne din Normandia, pictând peisaje - departe de atrocitățile comise de tatăl său la 11 septembrie 2001, scrie The Telegraph.

Cu toate acestea, lui Omar, în vârstă de 43 de ani, i s-a interzis să se întoarcă în Franța de către noul ministru de interne al țării, Bruno Retailleau, care l-a acuzat că a scris postări pe rețelele de socializare care „glorifică terorismul”.

Omar a fost obligat să părăsească țara în 2023, când i-a fost revocat permisul de ședere, după ce contul de socializare @omarbinladin1 de pe X (fostul Twitter) ar fi postat un mesaj la a 12-a aniversare a morții lui Osama, aducându-i un omagiu; contul a fost suspendat între timp. Omar a susținut că acuzațiile se bazează pe „informații false”.

El și-a obținut permisul de ședere prin căsătoria cu Jane Felix-Browne, o bunică cu 24 de ani mai în vârstă decât el și consilier parohial din Moulton, Cheshire, care și-a schimbat numele în Zaina Mohammed Al-Sabah după căsătoria lor din 2007. El a încercat anterior să se stabilească în Regatul Unit, dar a fost oprit de autoritățile britanice; în schimb, s-au stabilit în Franța în 2016, dar se pare că au depășit termenul de primire.

Această ultimă dispută ajunge în miezul relației complexe pe care Omar și alți membri ai familiei bin Laden o au cu creierul atentatelor de la 11 septembrie, în timp ce își refac viața. Familia bin Laden este cunoscută în Arabia Saudită drept „familia Kennedy din Jeddah”, pentru combinația lor de bogăție extremă și tragedii.

„Familia bin Laden face parte din establishmentul saudit de trei generații“

Peter Bergen, autor al mai multor cărți despre bin Laden, inclusiv The Rise and Fall of Osama Bin Laden, a declarat pentru The Telegraph: „Familia bin Laden face parte din establishmentul saudit de trei generații. Ei nu fac parte din familia regală, dar fac parte din această elită de afaceri.

„Osama mai are 55 de surori și frați vitregi, dintre care mulți au studiat în Statele Unite, și fac parte din elita saudită. Este bine cunoscut faptul că bin Laden a fost oaia neagră a familiei, care a renunțat la el în 1994... Evident, nu a fost bine pentru imaginea lor publică, dar familia continuă să conducă o firmă de construcții foarte mare, nu doar în Arabia Saudită, ci în Orientul Mijlociu în general.

„Dacă întrebarea este dacă sunt discriminați pentru că sunt membri ai familiei bin Laden, răspunsul este practic nu - cu siguranță în ceea ce privește familia din Arabia Saudită, care este locul de care le pasă cel mai mult. Ei fac parte din sistemul de acolo și asta va continua.”

Unii membri ai familiei au rămas loiali misiunii lui Osama; alții au lucrat neobosit pentru a se separa de el. Trei dintre fii săi au fost uciși de autoritățile americane, trei soții care erau cu el când a fost asasinat au ajuns într-o închisoare pakistaneză timp de un an, iar o soție, Khaeriah Sahaba, a fost deținută în Iran, deși a fost eliberată în 2010 în cadrul unui schimb de prizonieri.

Cumnatul lui Osama, Mohammed Jamal Khalifa, l-a denunțat după atacul World Trade Center, dar pare să fi împărtășit unele dintre opiniile sale. El a fost acuzat că folosește organizații caritabile pentru a canaliza bani către extremiștii din Filipine, iar în 2007 a fost ucis în timp ce vizita mina sa de pietre prețioase din Madagascar. La momentul morții sale, el era monitorizat de Serviciul Secret al SUA. Unii din familia sa cred că moartea lui a fost o „crimă politică”.

Fiul rebel al lui Osama bin Laden

Cu toate acestea, multe dintre rudele lui Osama prosperă, și în moduri surprinzătoare, fie că sprijină mișcarea MAGA a lui Donald Trump, donează 1 milion de lire sterline familiei regale sau intră în lumea curselor de cai britanice.

Osama bin Laden însuși s-a născut într-o familie aristocratică din Arabia Saudită în 1957. Bunicul său, Mohammed bin Awad bin Laden, a făcut miliarde ca magnat al construcțiilor și a menținut o relație strânsă cu familia regală saudită. Osama a urmat o școală de elită și a studiat la Universitatea King Abdulaziz (unde a fost radicalizat).

Dar propria sa familie - cel puțin cinci soții și între 20 și 26 de copii - nu avea să se bucure de aceeași viață de bogăție, statut și lux fără probleme. Omar a fost unul dintre cei pregătiți pentru terorismul jihadist. Tatăl său l-a dus la o tabără de antrenament Al-Qaida din Afganistan când avea 14 ani, deși în cele din urmă a plecat după ce i-a spus lui Osama că nu vrea să fie asociat cu uciderea civililor. Relația lor a fost în mod clar una violentă: Omar își amintește că era bătut pentru că zâmbea prea mult. Omar susține, de asemenea, că copiii lui Osama și-au pierdut animalele de companie în urma experimentelor brutale cu gaze otrăvitoare efectuate de luptătorii Al-Qaeda.

„În adolescență, Omar a avut o relație foarte dificilă cu tatăl său, ceea ce este relatat în cartea pe care a scris-o”, spune Bergen. „Era un copil rebel pe care Osama părea să-l disprețuiască la un moment dat.”

Cu toate acestea, el l-a apărat pe Osama în interviuri, spunând că „tatăl meu este un om foarte bun”. În mai 2011, el a publicat o plângere în care susținea că înmormântarea tatălui său pe mare a lipsit familia sa de o înmormântare adecvată.

Omar s-a apucat de pictură în timpul detenției, învățând „uitându-se la tipi pe YouTube”. Cu toate acestea, nu a scăpat complet de trecutul său: locuri din copilăria sa sunt subiecte frecvente în lucrările sale, cum ar fi munții din Afganistan. „Uneori oamenii te judecă după tatăl tău”, a comentat Omar în 2022. „Dar aici mă simt foarte liber. Nimeni nu mă judecă - sunt respectat și lăsat în pace. În Franța, am devenit un artist!”

Se pare că a avut și un succes relativ. Dealerul Pascal Martin a spus că au „vândut o mulțime [de tablouri], peste tot în lume”, adăugând: „Numele bin Laden vinde”. El a precizat că prețurile au variat de la 750 de euro pentru picturile mai mici până la 2 500 de euro pentru cele mai mari.

Între timp, mama lui Osama, Alia Ghanem, se refugiază într-un conac din Jeddah - și încă mai are fotografii ale fiului său afișate cu mândrie în jurul casei sale somptuoase, care a fost finanțată de miliardele din construcții ale familiei sale. Într-un interviu acordat publicației The Guardian în 2018, ea și-a amintit de Osama ca de un băiat inteligent și iubitor, căruia i s-a „spălat creierul”. Ea pare foarte dezamăgită de faptul că Osama a întors spatele familiei lor de succes și unei vieți de lux. „De ce ar fi aruncat totul la gunoi în felul acesta?”

Dar cel puțin această parte a familiei a revenit la ceva asemănător vieții de dinainte de 11 septembrie. Datorită bunelor relații cu prințul moștenitor de atunci al Arabiei Saudite, Mohammed bin Nayef, soțiilor și copiilor lui Osama li s-a permis să locuiască în Jeddah - deși nu li se permite să părăsească regatul. În esență, Ghanem locuiește într-o colivie aurită.

Alte rude ale lui bin Laden au devenit scriitori. Najwa Ghanem este verișoara primară a lui Osama și a devenit prima sa soție, la vârsta de 15 ani, în 1974. Ea a scris împreună cu fiul lor, Omar, cartea Growing Up bin Laden (2009), în care scrie că a fost presată să dea naștere la 11 copii pentru a avea mai mulți războinici pentru islam.

Mai mulți copii au avut dificultăți medicale (probabil pentru că părinții lor erau veri), însă Osama a refuzat să permită tratament occidental. Câțiva dintre ei sufereau de astm, dar, în loc de inhalator, Osama îi instruia să respire printr-o bucată de fagure de miere. Contribuțiile sale la carte sunt un studiu fascinant al echivocului: evită să-și acuze direct soțul, subliniind în același timp suferințele sale ca mamă.

Ghanem a fugit din Afganistan cu câteva zile înainte de 11 septembrie și și-a reunit familia în Siria, deși i s-a permis să ia cu ea doar pe cei doi copii mai mici. De atunci, ea s-a ascuns.

O nepoată a „șeicului terorii“ îl susține pe Trump

Nu există o astfel de reticență din partea nepoatei lui Osama care susține MAGA, Noor bin Ladin (partea ei de familie a schimbat ortografia infamului lor nume de familie), fiica fratelui vitreg al lui Osama, Yeslam, și a scriitoarei Carmen Dufour. Deși rezidentă în Elveția, Noor a devenit o susținătoare vocală a lui Trump: în 2020, ea chiar a afirmat că acesta este singura persoană capabilă să prevină un alt atac de tipul celui din 11 septembrie. „Trump a demonstrat că protejează America prin anihilarea teroriștilor de la rădăcină și înainte ca aceștia să aibă ocazia să atace”, a declarat ea.

În 2021, Noor a protestat față de un summit la Geneva între Joe Biden și Vladimir Putin cu un steag „Trump a câștigat” și a organizat o flotilă pro-Trump pe lacul Geneva - ceea ce a determinat poliția elvețiană să o amenințe cu arestarea. Ea a apărut la podcastul lui Steve Bannon, The War Room, pentru a se dezlănțui în legătură cu „elita” globală și a susține că alegerile din 2020 au fost furate.

Noor nu este singurul membru al familiei sale dornic să stabilească legături cu un șef de stat important. În 2022, s-a aflat că Regele Charles (pe atunci Prințul de Wales) a acceptat în 2013 o plată de 1 milion de lire sterline de la frații vitregi ai lui Osama, Bakr și Shafiq bin Laden, pentru fondul său caritabil.

Bakr a dus, în esență, viața fermecată pe care Osama a lăsat-o în urmă: a devenit președinte și cel mai mare acționar al colosului de construcții Saudi Binladin Group. Cu toate acestea, a căzut în plasa noului moștenitor al Arabiei Saudite, prințul Mohammed bin Salman. Prințul ar fi cerut să devină partener în cadrul firmei și a făcut presiuni asupra familiei pentru a vinde acțiuni în cadrul unei oferte publice, însă Bakr, suspicios, a refuzat.

În 2017, Bakr, împreună cu alți aproximativ 200 de oameni de afaceri și funcționari, a fost reținut în cadrul așa-numitei campanii anticorupție a prințului. El a fost reținut timp de doi ani, mai întâi la Ritz-Carlton din Riad, apoi într-o locație secretă, în timp ce guvernul a confiscat actul de proprietate asupra vilei sale cu vedere la Marea Roșie, precum și avioane private, bijuterii, bani, mașini sport în ediție limitată - și acțiunile companiei fraților bin Laden. Aproape peste noapte, a trecut de la constructorul regal la paria.

Tarek bin Laden, fratele lui Bakr și un alt mogul în devenire, nu s-a descurcat mult mai bine. În 2008, a fost ridiculizat pentru că a anunțat că va construi cel mai lung pod suspendat din lume: o construcție de 28 de kilometri numită Podul Coarnelor, care costă 100 de miliarde de lire sterline și leagă Africa de Orientul Mijlociu prin strâmtoarea Bab al-Mandeb. Tarek și-a comparat ideea cu piramidele și Marele Zid Chinezesc. Inutil să mai spunem că acest plan nu s-a concretizat încă.

O altă rudă a lui Osama care risipește bani este nepotul lui Bakr, Mohammed Saleh bin Laden - deși pasiunea sa sunt cursele de cai. Anul trecut, el a cheltuit 2,7 milioane de lire sterline pentru a cumpăra zece cai de un an la Tattersalls Book 1 Sale din Newmarket. În luna aprilie a acestui an, calul său Binadham a câștigat o cursă la Yarmouth.

Nepoata rebelă

Dar poate că adevăratul pol opus al lui Osama este Wafah Dufour, sora lui Noor (și nepoata lui Osama), care folosește numele de fată al mamei sale. Ea este o artistă occidentală decadentă a secolului XXI: cântăreață, socialistă, model.

A făcut o ședință foto glamour pentru GQ, s-a întâlnit cu cântărețul John Legend, iar în 2006 trebuia să joace într-un reality show TV care să urmărească încercările ei de a intra în industria muzicală - dar, deloc surprinzător, proiectul a fost blocat, se pare din cauza asocierii unchiului ei cu 11 septembrie.

Dufour s-ar putea identifica cu Omar, pictorul renăscut, care, de asemenea, se declară mai degrabă pasionat de artă decât de cauza jihadistă a tatălui său. Dar, fie că își dedică timpul (și banii substanțiali) cailor, podurilor, punk-ului sau peisajelor, niciunul dintre ei nu poate scăpa ușor de pata de neșters a numelui bin Laden, conchide The Telegraph.

Osama bin Laden, supranumit „șeicul terorii“ a fost ucis în 2011, într-o operațiune a CIA care a avut loc în Pakistan, aliat strategic al SUA din 2001.

Teroristul numărul 1 al planetei a fost ucis împreuna cu mai mulți membri ai familiei sale în timp ce se afla într-o vilă, la 150 de kilometri de capitala pakistaneză Islamabad. Ulterior, trupul lui Osama bin Laden a fost înmormântat în mare, potrivit presei americane.

Osama ben Laden s-a născut în 1957, fiind, se pare, al 17-lea dintre cei 52 de copii ai lui Mohamed ben Laden, un multimilionar cu afaceri în domeniul construcţiilor, care a făcut 80% din drumurile Arabiei Saudite.

Moartea tatălui său, într-un accident de elicopter în 1968, i-a adus tânărului Osama o avere de mai multe milioane de dolari, deşi mult mai mică decât estimarea vehiculată public, de 250 de milioane de dolari, relatează BBC.

În timp ce studia ingineria civilă la Universitatea Regele Abdul Aziz din Jeddah, Arabia Saudită, ben Laden a intrat în contact cu profesorii şi studenţii unei aripi mai conservatoare a islamului. Prin dezbatere teologică şi studiu, el a ajuns să îmbrăţişeze islamul fundamentalist ca o contrapodere la ceea ce el spunea că ar fi decadenţa Vestului.

