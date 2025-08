O nouă companie aeriană low-cost în Arabia Saudită. Transportatorul va efectua zboruri interne și internaționale

Arabia Saudită a anunțat duminică, 20 iulie, înființarea unei noi companii aeriene naționale low-cost, care va dispune de o flotă de 45 de avioane până în anul 2030, potrivit presei de stat, citată de Reuters.

Transportatorul din Emiratele Arabe Unite Air Arabia a făcut parte dintr-o alianță formată din trei companii care a câștigat licitația pentru operarea noii companii aeriene, a anunțat Autoritatea Generală de Aviație Civilă din Arabia Saudită.

GACA announces that the Air Arabia Alliance - led by @AirArabia and including key partners - has won the bid to launch Saudi Arabia’s new national low-cost airline based in Dammam.

Operating from King Fahd International Airport, this new carrier will:

• Serve 24 domestic and 57… pic.twitter.com/TWxf5KdAUz