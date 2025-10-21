Un ministru român de Interne face pentru prima dată o vizită oficială în Arabia Saudită. Care este scopul vizitei

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 00:00
Un ministru român de Interne face pentru prima dată o vizită oficială în Arabia Saudită. Care este scopul vizitei
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu - FOTO Hepta

Un ministru român de Interne a ajuns, pentru prima dată, într-o vizită oficială în Arabia Saudită.

Ministrul Cătălin Predoiu a fost în Arabia Saudită pe parcursul zilei de 20 octombrie 2025.

"Sunt onorat să îl întâlnesc pe Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef Al Saud, ministrul de Interne al Arabiei Saudite. Prima vizită oficială a unui ministru de interne român în Regat — un pas important pentru cooperarea în domeniul securității, inovării și inteligenței artificiale", a anunțat Cătălin Predoiu într-un mesaj postat pe rețeaua X.

"Am discutat despre cooperare în combaterea drogurilor, terorismului, a migrației ilegale și a crimei organizate transfrontaliere. De asemenea, am discutat despre strategii de utilizare a digitalizării și inteligenței artificiale în domeniul afacerilor interne, siguranței și ordinii publice, precum și a serviciilor civile", a precizat ministrul român.

