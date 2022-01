Munți „de tiramisu” în Arabia Saudită. Imagini virale cu fenomenul meteo VIDEO

O serie de imagini și video-uri care surprind ninsoarea din Arabia Saudită au devenit virale pe rețelele de socializare, după ce nisipul roșiatic al regiunii Tabuk a fost viscolit peste zăpada așternutp, făcând peisajul să semene cu „munți de tiramisu”.

Munţii Tabuk, din Arabia Saudită, au fost acoperiţi de zăpadă în primele zile ale noului an, după ce temperatura a scăzut brusc în regiune, iar imagini cu fenomenul au devenit virale.

Pe Twitter a fost postat un video în care cineva dă la o parte un strat de nisip pentru a scoate la suprafaţă zăpada, imagini comparate de mulţi internauţi cu cele ale unei prăjituri tiramisu.

Numeroşi curioşi s-au deplasat în zonă pentru a admira fenomenul, iar un grup de bărbaţi a intonat cântece tradiţionale cu această ocazie.

A video on social media shows people dancing and singing to celebrate snowfall in Saudi Arabia on Saturdayhttps://t.co/22ZqfRI5sQ#Saudi #SaudiArabia #KSA #Snow #Tabuk pic.twitter.com/LvKok6x95J