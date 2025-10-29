Proiectul nebunesc al arabilor pentru Mondialul din 2034. Cum arată arena suspendată la 350 de metri VIDEO

Proiect nebunesc, imagini de science-fiction sau pur şi simplu fake-news generate de AI? Paris Match a difuzat un videoclip de câteva secunde în care prezintă un nou proiect de stadion în Arabia Saudită, în vederea Cupei Mondiale de fotbal din 2034.

În această secvenţă, se distinge un stadion situat în vârful unui turn imens, la o înălţime de 350 de metri, acoperit de un acoperiş. Acesta ar urma să fie construită în oraşul futurist Neom, cu un buget prevăzut de un miliard de dolari şi o punere în funcţiune în 2032.

Site-ul constructionreview, specializat în construcţia de mari lucrări arhitecturale, menţionează şi acest proiect faraonic într-un articol publicat marţi. Însă videoclipul care circulă pe reţelele sociale nu este menţionat nicăieri, scrie lefigaro.fr.

Subiectul este ilustrat printr-o imagine generată pe computer, la fel de impresionantă, care reprezintă un stadion situat în vârful unui bloc monumental numit „The Line”, în inima oraşului futurist Neom.

🚨 Saudi Arabia is set to construct the world's first "sky stadium”. 🏟️ It will be suspended 1,150 feet above the ground, the venue is expected to open around 2032 and will host matches for the 2034 FIFA World Cup. 🇸🇦 pic.twitter.com/LO7WE3RIMV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 27, 2025

