Arabia Saudită a pus pe pauză unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale – orașul futurist „The Line”, estimat la 2 mii de miliarde de dolari – după ce costurile au crescut semnificativ, iar prețurile mondiale ale petrolului au scăzut.

Proiectul, parte centrală a strategiei Vision 2030, urmărea transformarea economiei regatului prin diversificare dincolo de sectorul energetic, pentru a face din Arabia Saudită un centru global pentru turism, tehnologie și divertisment.

Potrivit Daily Mail, autoritățile saudite au cheltuit deja sute de miliarde de dolari pe așa-numitele „giga-proiecte”, printre care se numără The Line – un oraș de formă liniară, cu o lungime planificată de 170 km, destinat să ofere „viața urbană a viitorului”.

Impactul scăderii prețului petrolului

Planul Vision 2030 s-a bazat pe ipoteza că prețul petrolului se va menține la aproximativ 100 de dolari pe baril sau mai mult. În prezent, barilul se tranzacționează în jurul valorii de 60 de dolari, un nivel care nu a mai atins trei cifre din 2022.

Situația pune presiune asupra prințului moștenitor Mohammed bin Salman, care a promovat Vision 2030 ca parte a strategiei sale de modernizare a regatului.

Jerry Inzerillo, un consilier american apropiat de prinț, a declarat că Arabia Saudită „își ajustează cursul” pentru a reflecta realitățile financiare. „Petrolul reprezintă peste jumătate din economia noastră, așa că trebuie să fim mai prudenți. Arabia Saudită este o țară foarte bogată, dar există o limită pentru cât de mult poate cheltui în raport cu PIB-ul”, a spus el.

Un oficial saudit a recunoscut, în cadrul unui forum de investiții la Riyadh, că ritmul cheltuielilor a fost prea ridicat: „Am mers prea repede. Acum avem un deficit. Trebuie să ne recalibrăm prioritățile.”

2/10 The Line (Saudi Arabia) - $725 billion linear city project - 110 miles long, 1,600 ft tall mirrored buildings - Planned for 9 million residents - Zero-carbon city with high-speed underground transport - Construction began in 2022 pic.twitter.com/IRhiemhVvO — Kaynat Kakar ✪ (@kaynat_kakar) October 27, 2024

Dimensiunile proiectului, reduse drastic

The Line a fost inițial conceput ca un oraș de 177 de kilometri lungime și 500 de metri înălțime, fără străzi, mașini sau emisii de carbon. Noile planuri reduc însă semnificativ amploarea proiectului – acesta ar urma să se întindă pe doar câțiva kilometri și să găzduiască aproximativ 300.000 de locuitori.

Inzerillo a spus că este „mai realist” ca The Line să fie privit acum ca o „laborator urban” care va demonstra cum ar putea arăta viața în 2040.

Alte proiecte întârziate

Întârzieri sunt raportate și pentru alte proiecte majore din cadrul Vision 2030. Stațiunea montană Trojena, destinată găzduirii Jocurilor Asiatice de Iarnă din 2029, nu va fi finalizată la timp, potrivit oficialilor. Noul termen estimat este 2032.

De asemenea, construcția districtului de afaceri New Murabba din Riyadh – conceput pentru 300.000 de rezidenți – a fost amânată până cel puțin în 2040. Michael Dyke, directorul general al proiectului, a declarat că regatul are nevoie de „doi-trei ani de prețuri ridicate ale petrolului” pentru a-și echilibra finanțele și a relua investițiile la ritmul planificat.

Prințul Mohammed bin Salman a anunțat proiectul The Line în ianuarie 2021, în regiunea NEOM, din nord-vestul Arabiei Saudite. Orașul urma să funcționeze integral pe energie regenerabilă și să aibă emisii de carbon zero.

Construcția a fost însă marcată de controverse, inclusiv rapoarte privind moartea mai multor muncitori pe șantier.

