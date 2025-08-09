UPDATE O aeronavă a căzut în curtea fabricii de vagoane din Arad. Doi oameni au murit. Una dintre victime, un pilot de linie cu 20 de ani de experiență

Sambata, 09 August 2025, ora 13:23
Planor prăbușit în curtea fabricii de vagoane din Arad FOTO aradon.ro

Un planor s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din municipiul Arad, iar două persoane au decedat, echipele de salvare fiind la fața locului.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au declarat pentru AGERPRES că aparatul de zbor de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise la fața locului forțe de la Detașamentul de Pompieri Arad și echipaje SMURD.

Primele care au ajuns la locul accidentului aviatic sunt echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care au confirmat că două persoane au decedat.

Apelul la 112 a venit în jurul orei 11:30, iar reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Arad au transmis că intervin cu patru echipaje medicale în curtea fabricii, la un „accident aviatic”. În fapt, în curtea fabricii de pe Calea Aurel Vlaicu s-a prăbușit un planor în care se aflau două persoane, scrie aradon.ro.

Cei de la Ambulanță transmit că ambele victime au fost declarate decedate. La fața locului au intervenit trei echipaje ale ambulanței și unul al celor de la SMURD.

UPDATE 13:15:

Unul dintre cei doi bărbați decedați în urma accidentului aviatic petrecut în curtea fabricii Astra Rail Industries, de pe Calea Aurel Vlaicu, este Vlad Z. pilot al Wizz Air de mai bine de un deceniu și fost pilot al Tarom și Carpatair, cu o experiență de aproximativ două decenii în aviație. Acesta se descria ca fiind „Căpitan experimentat, cu un istoric dovedit de activitate în industria companiilor aeriene/aviației. Specializat în Mentenanța aeronavelor, Aeroporturi, Aerospațial, Aviație comercială și Planificarea zborurilor”, scrie aradon.ro

Inițial, forțele de intervenție au transmis că ar fi vorba despre un bărbat de 45 de ani și unul de 47, însă se pare că una dintre victime ar fi un băiat de 18 ani, care avea asupra sa telefonul tatălui său.

Avionul cu cele două persoane la bord a decolat de la aerodromul din Șiria și urma să aterizeze la Arad.

O echipă de anchetatori, formată din cei de la poliție, Parchet și reprezentanții Autorității Aeronautice Civile Române – care sunt in drum spre Arad, de la București – va încerca să stabilească ce anume a dus la producerea accidentului.5

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

