1,39 miliarde de euro pentru investitii in independenta energetica a Romaniei

Deputatii europeni au aprobat includerea masurilor REPowerEU in planurile nationale pentru a fi mai independenti de combustibilii fosili rusi, pentru a accelera tranzitia ecologica si pentru a combate saracia energetica, plenul Parlamentului European votand miercuri in favoarea unui acord incheiat cu Consiliul Uniunii Europene in decembrie 2022, scrie caleaeuroeana.ro.In conformitate cu acordul, statele membre care solicita sa primeasca fonduri suplimentare prin intermediul unui plan modificat ... citeste toata stirea