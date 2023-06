Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, liberalul Mircea Fechet, a vizitat satele comunei Brazii, grav afectate de inundatii. Acesta a fost insotit de deputatul Sergiu Bilcea, prefectul Toth Csaba, vicepresedintele Consiliului Judetean Arad, Razvan Cadar, dar si de conducerea Apelor Romane."Situatia este una mai buna decat ieri, slava Domnului, avem cote in scadere. In acest moment oamenii nu mai sunt in pericol, insa am tinut sa fiu prezent aici, in cele doua localitati afectate de inundatii, ... citeste toata stirea