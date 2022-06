11 oameni raniti, printre care si un copil de 4 luni, dupa ce doua microbuze s-au ciocnit violent pe autostrada A1, aproape de Pecica

Un accident in care au fost implicate doua microbuze de calatori a avut loc, duminica noaptea, pe autostrada Nadlac - Arad, in urma caruia 11 persoane ranite, printre care si un bebelus de doar 4 luni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat ca niciunul dintre soferi nu a consumat alcool, iar ancheta politistilor continua in acest caz. Impactul s-a produs pe autostrada A1, la Km 560, sensul de mers Nadlac-Arad, la aproximativ 5 km de iesirea spre orasul ... citeste toata stirea