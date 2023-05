Politistii de frontiera de la Nadlac II au descoperit, in total, 116 cetateni din diverse state afro-asiatice care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci mijloace de transport, respectiv incercand sa treaca granita pe jos. Soferii mijloacelor de transport sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de ... citeste toata stirea