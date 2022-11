12 migranti descoperiti in sedere ilegala in judetul Arad vor fi deportati

La sfarsitul saptamanii trecute, prioritatile operative ale politistilor din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Judetului Arad au vizat controlul permanent asupra respectarii legalitatii sederii in Romania a strainilor. Au fost depistati in situatii ilegale 12 barbati din India si Pakistan. In sapte cazuri, la iesirea din tara va fi instituita masura interzicerii intrarii in Romania, pentru o perioada de 6 luni.In data de 5 noiembrie a.c., politistii Serviciului pentru Imigrari al Judetului ... citeste toata stirea