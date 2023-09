Averse torentiale in tot judetul. Meteorologii au emis un cod portocaliu pentru Arad ca va intra in vigoare duminica, 24 septembrie, la ora 15:00 si va expira luni dimineata la ora 3:00. Potrivit ANM se vor inregistra averse torentiale si cantitati de apa de 40-50 l/mp, izolat chiar 70 l/mp. Sub cod portocaliu sunt judeteleTimis, Arad, Caras Severin, Mehedinti, Gorj si zona de munte a judetului Hunedoara.De asemenea, este in vigoare si un cod galben de ... citeste toata stirea