120 de zile fara permis, dupa ce a ramas cu masina intre bariere

Luni, in jurul orei 16, femeia de 54 de ani din Vladimirescu se afla la volan pe Calea Siriei, in directia Horia. Ajungand la trecerea la nivel cu calea ferata, nu a respectat semnalele acustice si luminoase care anuntau apropierea unui tren, angajandu-se in traversarea sinelor. In timpul traversarii, autoturismul a fost surprins si a ramas blocat intre bariere, pana la trecerea trenului si ridicarea acestora. Incidentul nu s-a soldat cu avarii sau victime, nefiind afectata nici circulatia ... citește toată știrea