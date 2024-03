13 cetateni straini au fost indepartati sub escorta din tara

Un numar de 13 cetateni straini din Bangladesh, Republica Democrata Congo, Pakistan, Sri Lanka si Maroc au fost indepartati sub escorta din tara in weekend.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrari, sambata, politistii de imigrari din cadrul Centrului de Cazare a Strainilor Luati in Custodie Publica Arad au indepartat sub escorta de pe teritoriul Romaniei 11 straini din Bangladesh, Republica Democrata Congo, Pakistan si Sri Lanka.Acestia au fost depistati in perioada ... citește toată știrea