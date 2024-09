13 Septembrie - Simbolul Devotamentului si Curajului

Ziua de 13 septembrie simbolizeaza eroismul pompierilor romani, o calitate esentiala a celor care fac parte din acest corp profesional, demonstrata atat in misiunile la care participa, cat si in viata de zi cu zi.Fiecare pompier, indiferent de structura operativa in care activeaza, da dovada permanent de devotament, implicare si curaj, punand zilnic pe primul loc siguranta semenilor. De aceea, atunci cand vorbim despre noi, nu spunem ca avem o meserie, ci o vocatie!In acest sens, in Piata ... citește toată știrea