132 de migranti gasiti ascunsi printre marfuri in camioane. Intr-un tir au fost gasite 75 de persoane

In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni derulate la granita cu Ungaria, politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat ascunsi in trei automarfare incarcate cu produse sanitare, incaltaminte si placi din pal, 132 de cetateni din India, Afganistan, Bangladesh, Pakistan, Tunisia, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Cel mai mare grup, format din 75 de cetateni straini, a fost depistat in cursul acestei dimineti, intr-un TIR incarcat cu ... citeste toata stirea