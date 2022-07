16 migranti intentionau sa treaca frontiera ilegal in Ungaria. 12 dintre acestia, gasiti in portbagajele unor autoturisme

Politistii de frontiera de la Nadlac II au oprit 16 cetateni din India, Maroc, Siria si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Acestia era ascunsi in portbagajele a patru autoturisme inmatriculate in Romania, respectiv intr-un TIR incarcat cu frigidere.Soferii autoturismelor, cetateni romani, sunt cercetati pentru infractiunea de trafic de migranti.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor ... citeste toata stirea