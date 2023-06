Primarul Municipiului Arad, Calin Bibart a semnat, ieri, contractul de finantare cu Administratia Fondului pentru Mediu in valoare de 2.400.000 lei, pentru proiectul depus in cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate la nivel local, RABLA. Este vorba despre 1000 de autovehicule uzate la nivelul municipiului.Stimulentul de finantare acordat pentru casarea si radierea unui autovehicul uzat este in cuantum de 3.000 lei pentru autovehicule mai vechi de 15 ani, din care 600 lei sunt ... citeste toata stirea