2021: peste 200.000 de cetateni s-au prezentat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad cu diferite afectiuni medicale!

Pe parcursul anului 2021, la nivelul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, peste 207.000 de cetateni au necesitat diferite servicii medicale, in regim de urgenta, de spitalizare continua, spitalizare de zi sau in regim ambulatoriu in cabinetele medicale de specialitate, din cadrul Ambulatoriului SCJU Arad.Astfel, 32.489 de pacienti s-au externat dupa ce au fost internati in regim de spitalizare continua; 18.564 de pacienti s-au externat, in urma efectuarii investigatiilor medicale in ... citeste toata stirea