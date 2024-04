21 aprilie la Arad: Super-productia operei rock Mesterul Manole vine in oras pentru o singura noapte (Comunicat de presa)

21 aprilie la Arad: Super-productia operei rock Mesterul Manole vine in oras pentru o singura noapte, in cadrul turneului nationalSpectacolul fenomen "MESTERUL MANOLE - OPERA ROCK" porneste in turneu national luna aceasta si ajunge pentru o singura seara in Arad, pe 21 aprilie, de la ora 19:00 la Filarmonica Arad, cu participarea extraordinara a orchestrei, corului si baletului de la prestigiosul Teatru National de Opereta si Musical "Ion Dacian" din Bucuresti. Show-ul se joaca cu casa ... citește toată știrea