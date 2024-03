21 de politisti de frontiera de la Nadlac si un inspector antifrauda, trimisi in judecata de DNA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a 22 inculpati (un inspector in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si 21 de lucratori in cadrul Politiei de Frontiera), pentru infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, comise in forma simpla si continuata.Potrivit DNA, "in perioada august 2022-ianuarie 2023, cei 21 de inculpati mentionati mai sus, in calitate de agenti de politie in cadrul punctelor de ... citește toată știrea