23 de migranti ascunsi printre piese auto intr-un TIR

Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat douazeci si trei de migranti din Turcia si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Acestia se aflau ascunsi intr-un automarfar, incarcat cu piese auto.Azi-noapte, in jurul orei 03.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, in varsta de 29 de ani. Tanarul conducea un ansamblu rutier, inmatriculat in ... citeste toata stirea