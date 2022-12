26 de migranti ascunsi in doua automarfare, la granita

Politistii de frontiera aradeni de la PTF Nadlac II si Varsand au depistat 26 de migranti din Siria si Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.In acest sfarsit de saptamana, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean sarb, aflat la volanul unui microbuz marca Citroen inmatriculat in Turcia. In urma efectuarii controlului amanuntit al ... citeste toata stirea