29 de romani, la bordul feribotului Olympia, care a luat foc in Grecia: cum se simt acestia - anuntul MAE

29 de romani se afalu la bordul feribotului unde a izbucnit un incendiu si care care avea la bord aproximativ 300 de persoane, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat. Feribotul efectua o cursa din Grecia spre Italia. Din fericire, nu exista morti sau raniti."Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei in Republica Elena si al Consulului Onorific al Romaniei in insula Corfu, s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in presa elena ... citeste toata stirea