3 opere valoroase din Arad sunt prezente la cel mai mare eveniment dedicat artei din tara

Comunicat de presa - 28.10.2022Complexul Muzeal Arad este prezent la cel mai mare eveniment dedicatartei din Romania cu 3 opere valoroaseArt Safari, cel mai important eveniment cultural din Romania, gazduieste in inimaCapitalei, cea mai mare expozitie organizata vreodata in tara, dedicata pictoruluiroman Stefan Popescu (1872-1948). Nu asa de cunoscut de compatriotii sai, pentruca a trait mult timp in Franta, Stefan Popescu a fost unul dintre cei mai activi siimplicati pictori ai ... citeste toata stirea